Hayat arkadaşım

Herkes, gençliğinden itibaren hayat arkadaşını ruh ikizi olarak arar. Bu yolda büyük hatalar yapsa da vazgeçmez. Peki hayat arkadaşını bulunca neler yaşanır? Öncelikli olarak "ruh ikizi" yoktur. Bu yanılgıdır. Mutluluk için hayat arkadaşınızda en iyi olanları görmeye başlamalısınız. Hataları öne çıkartan bir dönem hem sizi hem de eşinizi ya da sevgilinizi yorar. Sizi yorduğu anda da güzel duygular yerini boşluğa bırakır. Boşluk da bir ilişki için en büyük risktir. O nedenle hataları görmezden gelmeyin ama onlari hayatınızın merkezinde konumlandırmayın. Terapilerde bu hatayı yapanların çok daha mutsuz olduğunu gördüm.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ SILVY KHOUCASIAN