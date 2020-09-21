Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Asi çocuk daha başarılı

    ’in yaptığı son araştırmaya göre inatçı ve asi çocukların ilerleyen yıllarda diğerlerinden daha başarılı olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, evdeki otoriteye karşı koyan çocuklar etraflarında olan şeyleri sorgulamaya ve sınırların ötesinde düşünmeye daha yatkınlar. Bu da onlara ilerleyen yıllarda yeni fikirler üretmelerinde ve iş kurmalarında avantaj sağlıyor.

    Asi çocuk daha başarılı

    'in yaptığı son araştırmaya göre inatçı ve asi çocukların ilerleyen yıllarda diğerlerinden daha başarılı olduğu ortaya çıktı.

    Araştırmaya göre, evdeki otoriteye karşı koyan çocuklar etraflarında olan şeyleri sorgulamaya ve sınırların ötesinde düşünmeye daha yatkınlar. Bu da onlara ilerleyen yıllarda yeni fikirler üretmelerinde ve iş kurmalarında avantaj sağlıyor. Ayrıca çocukken asi, huysuz ve inatçı olarak adlandırılan çocuklar diğer yaşıtlarına göre iş hayatına atıldıklarında daha fazla para kazanıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Asi çocuk daha başarılı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri