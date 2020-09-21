Asi çocuk daha başarılı

Research Gate'in yaptığı son araştırmaya göre inatçı ve asi çocukların ilerleyen yıllarda diğerlerinden daha başarılı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, evdeki otoriteye karşı koyan çocuklar etraflarında olan şeyleri sorgulamaya ve sınırların ötesinde düşünmeye daha yatkınlar. Bu da onlara ilerleyen yıllarda yeni fikirler üretmelerinde ve iş kurmalarında avantaj sağlıyor. Ayrıca çocukken asi, huysuz ve inatçı olarak adlandırılan çocuklar diğer yaşıtlarına göre iş hayatına atıldıklarında daha fazla para kazanıyor.