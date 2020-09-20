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    • 20.09.2020 21:08
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    • 20.09.2020 21:08
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    ve yanındaki erkeğe yağdırmıştı! Başına mermi isabet eden genç adam öldü

    'un ilçesinde, bir kişi aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda kadın ve yanındaki kişi ağır şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Genç kadının hastanede tedavisi devam ederken başına isabet eden ile yaralanan M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberinin detayları...

    Sabah
    Atakan Irmak
    Karısı ve yanındaki erkeğe mermi yağdırmıştı! Öldü

    'de, bir kişi aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu. Olay, saat 17.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de meydana geldi. Metehan Ç. isimli kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K. isimli bir erkek şahsa yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda genç kadın vücuduna isabet eden larla, yanında bulunan M.K. ise başına isabet eden ile ağır şekilde yaralandı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının Çam Sapura Hastanesinde tedavisi devam ederken, başına mermi isabet eden M.K., kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yerinden kaçan ve bir süre önce mahkemece hakkında uzaklaştırma kararı verilen kocanın ise bir süre sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Skandal olaya ilişkin geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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