Z.Ç.'nin kendisini gözaltına alan jandarma ekiplerine, "Beni yakalayacağınıza teröristleri yakalasanıza" demesi dikkat çekti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Z.Ç. tutuklandı. Z.Ç.'nin eşi N.Ç. ile damadı T.A.'nın aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Z.Ç.'nin oğulları M.Ç. ve Ö.Ç.'nin de T.A.'nın kızı S.A.'nın da 'uyuşturucu satmaktan' polis ve jandarmada suç kayıtları bulunduğu belirtildi.