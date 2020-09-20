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    • 20.09.2020 20:29
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    'de lakaplı baronu piknik yaparken yakalandı

    'de satmaktan hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan çevresinde takma adı ile uyuşturucu baronu olarak tanınan 40 yaşındaki Z.Ç., Tavas ilçesinde ormanlık alanda piknik yaparken () ekipleri tarafından yakalandı.

    Baron Zeliş paketlendi

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'nde uyuşturucu baronu olduğu ileri sürülen ve hakkında 8 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 20 yıl hapis cezası bulunan 'Zeliş lakaplı Z.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    PİKNİK YAPARKEN YAKALANDI
    Z.Ç. 'nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda piknik yaptığını tespit eden JASAT ekibi, Tavas ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle dün ortak operasyon düzenledi. Operasyonda Z.Ç. yakalanıp, gözaltına alındı.

    Z.Ç.'nin kendisini gözaltına alan jandarma ekiplerine, "Beni yakalayacağınıza teröristleri yakalasanıza" demesi dikkat çekti.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Z.Ç. tutuklandı. Z.Ç.'nin eşi N.Ç. ile damadı T.A.'nın aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Z.Ç.'nin oğulları M.Ç. ve Ö.Ç.'nin de T.A.'nın kızı S.A.'nın da 'uyuşturucu satmaktan' polis ve jandarmada suç kayıtları bulunduğu belirtildi.
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