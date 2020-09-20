Kek hamuru için tereyağını eriyene kadar ısıtın. Eridiğinde ocaktan alıp üzerine kırılmış çikolata ekleyin ve karıştırarak eritin. Toz şeker ve yumurtaları kabarıp krema kıvamını alana kadar mikserle çırpın. İçerisine tereyağlı karışımı hiç durmadan çırparak ekleyin.

Ardından ayçiçeği yağı ve sütü de ekleyip karıştırın. Un, kabartma tozu, kakao ve vanilyayı elekten geçirip karışıma ekleyin. Spatula yardımıyla alt-üst ederek karıştırın. En son ceviz ekleyip tekrar karıştırın. Tereyağı ile yağlanmış ve unlanmış 18 cm'lik kelepçeli kalıba karışımı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 40-45 dakika pişirin. Temiz bir kürdan veya çatal batırın. Temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Arası için kremayı mikser yardımıyla çırpın. Kıvam alınca yavaşça pudra şekeri ekleyip krem şanti kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin. Soğuyan keki enlemesine ortadan ikiye kesin. Arası için hazırladığınız kremayı spatula yardımıyla yayıp çilek dilimleri yerleştirin ve diğer kek parçasını üzerine kapatın. Üzeri için kremayı çırpın ve eritilmiş çikolatayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Kıvam alınca kekin üzerine dökün ve meyvelerle süsleyerek servis yapın.

8-10 KİŞİLİK

2 yemek kaşığı tereyağı

1 paket (80 gram) bitter çikolata

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

3/4 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz içi

ARASI İÇİN

100 ml çırpılmış krema

Yarım su bardağı pudra şekeri

ÜZERİ İÇİN

100 ml çırpılmış krema

40 gram eritilmiş çikolata

5-6 adet çilek, 2-3 adet kumkuat

EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER