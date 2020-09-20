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    • Yaşam
    • 20.09.2020 Gazete
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    Birkaç damla parfüm |

    Evizin güzel kokması için yer silme suyuna birkaç damla parfüm damlatmanız yeterli olacaktır. Evinizin uzun süre mis gibi koktuğunu göreceksiniz. İşte hayatınızı kolaylaştıracak .

    Birkaç damla parfüm

    IŞIL IŞIL PARLASIN
    Kararan     çelik yüzeyler için (fırın yüzeyi, çaydanlık veya tencere gibi) ihtiyacınız olan temizlik maddesi sirke! Sıcak su ve sirke kullanarak bu yüzeyleri doğal bir şekilde temizleyebilir ve parlatabilirsiniz

    TAZE KAHVE
    Çoğu     zaman kahvelerin hızlı bayatladığından şikayet ediyorsanız, imdadınıza yetişen bir küp var. Kahve kavanozuna bir küp kesme şeker atarsanız kahveniz bayatlamaz.

    BİRKAÇ DAMLA PARFÜM
    Evizin     güzel kokması için yer silme suyuna birkaç damla parfüm damlatmanız yeterli olacaktır. Evinizin uzun süre mis gibi koktuğunu göreceksiniz.

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