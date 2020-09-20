IŞIL IŞIL PARLASIN

Kararan çelik yüzeyler için (fırın yüzeyi, çaydanlık veya tencere gibi) ihtiyacınız olan temizlik maddesi sirke! Sıcak su ve sirke kullanarak bu yüzeyleri doğal bir şekilde temizleyebilir ve parlatabilirsiniz

TAZE KAHVE

Çoğu zaman kahvelerin hızlı bayatladığından şikayet ediyorsanız, imdadınıza yetişen bir küp var. Kahve kavanozuna bir küp kesme şeker atarsanız kahveniz bayatlamaz.

BİRKAÇ DAMLA PARFÜM

Evizin güzel kokması için yer silme suyuna birkaç damla parfüm damlatmanız yeterli olacaktır. Evinizin uzun süre mis gibi koktuğunu göreceksiniz.