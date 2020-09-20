İlişki terapisti Silvy Khoucasian yazdı: Aşk mı sevgi mi?

Bence sağlıklı sevgiyi çekmenin büyük bir kısmı, sadece istediğimiz şeye odaklanmak yerine, bir partnerde gerçekten neye ihtiyacımız olduğunu netleştirmek. Maceracı bir ortak isteyebiliriz, ancak bu bizim için gerçekten en iyisi olmayabilir. Sağlıklı bir eş seçmemize yardımcı olmak için duygularımıza gerçekten güvenemeyiz.

Mutlu bir gelecek, başlangıçta yoğun veya heyecan verici olmayabilir. Ayrıca, geçmiş ilişkilerinizde neyin (işe yaramadığını) netleştirmek için zaman ayırmanızı öneririm. Anlaşmayı bozan unsurlar veya hangi önemli ihtiyaçların karşılanmadığı gibi geçmiş ilişkilerinizin olumsuz ortak paydalarının neler olduğunu keşfedin. İlk ilişkiniz ise çok daha ağır davranmak zorundasınız. Çünkü ilk aşk ilk tutkuda mantık geri planda kalabilir. Siz de bu hataya düşebilirsiniz. Aşk mı sevgi mi? Aşk önemli ama mutluluk için neyi istediğinize karar vermelisiniz.