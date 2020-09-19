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    • 19.09.2020 12:47
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    • 19.09.2020 13:11
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    'da korkutan ! 'nden son dakika açıklaması

    Son dakika haberi... 'nden gelen bilgilere göre saat 12.30 sıralarında merkez üssü olan bir meydana geldi. Depremin 8.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

    İHA
    DHA
    Adana'da korkutan deprem! Açıklama geldi

    'nın Ceyhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Ceyhan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.30'da meydana geldi. Yerin 23.90 kilometre derinliğinde olan deprem, Ceyhan'ın yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Boğaziçi Üniversitesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.



    Deprem nedeniyle ilçede sallanan evlerde oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.


    Öte yandan, depremde sallanan ilçedeki evlerde oturan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Depremi hisseden 80 yaşındaki Meryem Övet isimli vatandaş, korktuğunu ve evle sallandığını söyledi.

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