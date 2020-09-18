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    • 18.09.2020 13:48
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    • 18.09.2020 13:48
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    Son dakika: 'de bir kişi araç içerisinde ölü bulundu

    İstanbul 'de yol kenarında park edilen otomobilin içerisindeki kişi ölü olarak bulundu. Polis ekipleri başından tek kurşunla vurulmuş olarak bulunan kişinin ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

    DHA
    Büyükçekmece'de korkunç olay! Araç içerisinde ölü bulundu

    Olay saat 10.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi Akyurt Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre 34 NB 5473 plakalı aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören yoldan geçenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurulmuş kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

    Olay yeri ekipleri ve savcı araç ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptı. İncelemelerde araç içerisinde tabanca bulundu. Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kişinin 'de esnaf olan 'a ait olduğunu belirlendi.

    Yapılan incelemelerin ardından Cesur'un cenazesi otopsi işlemleri için ambulansla Morgu'na kaldırıldı. Olayın olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduran polisin çalışması sürüyor.

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