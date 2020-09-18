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    • Yaşam
    • 18.09.2020 14:27
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    • 18.09.2020 14:28
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    'da son 75 yılın en sıcak Eylül ayı! Gökyüzü bu hale geldi!

    ’nin turizm başkenti ’da son 75 yılın en sıcak Eylül ayını yaşıyor. Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentte nem oranının yüzde 70'lere yükselmesi vatandaşları bunaltırken gökyüzü nem bulutları ile kaplandı.

    Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da hava sıcaklığı 30 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 70'lere yükseldi.

    Kenti kuşbakışı gören Tünektepe'den çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi. Hareket ettikleri gözlenen bulutlar, görüş mesafesini de düşürdü. Şehir bulutların arasında silüet olarak görünürken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise tamamen gözden kayboldu.

    Manzara izlemek için teleferik ile Tünektepe'ye çıkan turistler ise bol bol nem bulutu ve manzara fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.

    Şehir merkezinde ise yüksek nem vatandaşları bunalttı. Yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için sahilleri ve havuzları tercih etti.
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