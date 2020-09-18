Kaçak kazı esnasında kıskıvrak yakalandılar

Bağ evinde yapılan aramada, şüphelilerin kaçak kazıda 10 metre derinlikte bir adet tarihi küp ve Roma Dönemi'ne ait 3 mezar taşı buldukları tespit edildi. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları 1 jeneratör, 1 hilti, 1 dedektör, 4 kürek, 4 kazma, 1 çapa, 1 merdiven ve 10 metre uzunluğunda elektrik kablosuna da el kondu. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 8 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaçak kazı yapılan alan ise koruma altına alındı.