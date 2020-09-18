Günlük burç yorumları 2020:18 Eylül Cuma burçları neler bekliyor?

YENİAY BAŞAK BURCUNDA
Bir tarafıyla düzenleyen bir tarafıyla da kafaları karıştıran bir Yeniay'a hazır mısınız?
Bugün Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeniay hayatımızdaki düzeni ve planları ön plana taşırken plansızlıklara olan tahammülümüzün azaldığını hissedeceğiz. Gökyüzü transitleri kararsız durumların ortaya çıkaracağı gerginlikleri de tetiklerken çevremizdeki insanları tanıyamadığımız anlar yaşayacağımızı işaret ediyor.
Bir Madalyonun İki Yüzü
Tıpkı ayın karanlık ve aydınlık yüzü net olan bu Yeniay, hem toparlayıcı yönüyle bizi selamlarken bir yandan da eşine az rastlanır bir belirsizlik senfonisini bizlere dinletecek. Kendimizi dahi tanıyamadığımız duygular ortaya koyarken ikili ilişkilerde alışılmış durumların dışına çıkmak isteyeceğiz. Uzun ilişkiler ve bitmeye yakın ilişkiler önemli yol ayrımları ile karşı karşıya. Bu Yeniay'da karar vermek ve sonuca ulaşmak öyle kolay olmayacak diyor gök kubbe.
Başak Burcundaki Yeniay Kimleri Etkileyecek?
Medya çalışanlarını ve gazetecileri
Evliliğinde ve aile içinde sorun yaşayanları
Sanatçıları
İnsan kaynakları sektörünü
İlaç sanayisinde çalışanları
Kimya mühendislerini
Yapımcıları ve reji ekiplerini
Keskin Karakterler Kendini Belli Edebilir
Kontrolü ve planı seven Başak burcunda gerçekleşecek Yeniay hem içinde bastırılmış duyguları çıkaranları hem de bilgisiyle üstünlük kurmaya çalışan kişileri bizlere gösterecek. Aile içerisinde kardeş çatışmalarının ön plana çıkacağının da altını çizen Yeniay keskin karakterlere keskin sözler söyletecek. Sebeplerden çok sonuçlara odaklanılacak bu Yeniay'da mental kontrolü sağlamayan kişilerin arasında belli gerginlikler de olabilir.
Hızlı Başlangıçlara Ne Demeli…
Uzun zamandır akıllarında gerçekleştirmek istediği projeler olanlar attığı adımlarla gündeme gelirken aceleci kararlar ve hızlı başlangıçlar sıklıkla konuşulacak. Yeniay, evlerimizdeki en küçük detayından holdinglerdeki büyük düzenlemelere kadar sirayet edeceğini işaret edecek. Pandemi sürecinin de bu düzenlemede payı olacak denilse de bu Yeniay bizlere arkasında bir Mars gerilemesi olduğunu hatırlatacak. Başak burcunun temkinliliğini hayatlarımıza taşırken Mars gerilemesinin öfkesini de dilimizden eksik etmeyeceğiz.
KOÇ: BUGÜN partnerinizle olan ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi, hem de onu sorgulayarak, zaman kaybediyorsunuz.
Olaylara istediğiniz gibi yaklaşamadığınızda canınız sıkılıyor.
BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınıza ve arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız.
Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.
İKİZLER: ELE avuca sığmaz kişiliğinizin altında güçlü bir mantık yatıyor. Hedefleriniz herkese göre çok farklı. Bulunduğunuz şartların öneminden çok, asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız.
YENGEÇ: BAZI iş planlarınızı, yollardan gelecek haberlere göre düzenliyorsunuz. Bugün beklemenin ne kadar zor olduğunu kimse sizin kadar anlayamaz. Yoğun bir dönem içine giriyorsunuz.
ASLAN: YAPACAĞINIZ tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız birçok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaşıyorsunuz.
BAŞAK: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünen yapınızı, fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz.
Ilımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.
TERAZİ: İŞ çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olacaksınız. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyor ve hedeflerinizi belirliyorsunuz.
AKREP: BUGÜN, entelektüel konularda kendinizi başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
YAY: ÖZELLİKLE sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız.
Ön yargısız yaklaşım tarzınız karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.
OĞLAK: BUGÜN gizli arzularınızın belirginleşmesi, partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. İlişkileriniz çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.
KOVA: YAŞAMA pratik bir şekilde bakıyorsunuz.
Yeni başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.
BALIK: ÇEVRENİZE karşı farklı davranıyorsunuz.
Duygusal konulara uzak görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek.
Dostlarınız sizden haber bekliyor.