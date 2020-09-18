Günlük burç yorumları 2020:18 Eylül Cuma burçları neler bekliyor?

Bir Madalyonun İki Yüzü

Tıpkı ayın karanlık ve aydınlık yüzü net olan bu Yeniay, hem toparlayıcı yönüyle bizi selamlarken bir yandan da eşine az rastlanır bir belirsizlik senfonisini bizlere dinletecek. Kendimizi dahi tanıyamadığımız duygular ortaya koyarken ikili ilişkilerde alışılmış durumların dışına çıkmak isteyeceğiz. Uzun ilişkiler ve bitmeye yakın ilişkiler önemli yol ayrımları ile karşı karşıya. Bu Yeniay'da karar vermek ve sonuca ulaşmak öyle kolay olmayacak diyor gök kubbe.

Başak Burcundaki Yeniay Kimleri Etkileyecek?

Medya çalışanlarını ve gazetecileri

Evliliğinde ve aile içinde sorun yaşayanları

Sanatçıları

İnsan kaynakları sektörünü

İlaç sanayisinde çalışanları

Kimya mühendislerini

Yapımcıları ve reji ekiplerini

Keskin Karakterler Kendini Belli Edebilir

Kontrolü ve planı seven Başak burcunda gerçekleşecek Yeniay hem içinde bastırılmış duyguları çıkaranları hem de bilgisiyle üstünlük kurmaya çalışan kişileri bizlere gösterecek. Aile içerisinde kardeş çatışmalarının ön plana çıkacağının da altını çizen Yeniay keskin karakterlere keskin sözler söyletecek. Sebeplerden çok sonuçlara odaklanılacak bu Yeniay'da mental kontrolü sağlamayan kişilerin arasında belli gerginlikler de olabilir.