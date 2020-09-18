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    • 18.09.2020 09:05
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    ’nın Emet ilçesinde cami imamı ya yakalandı, cemaat ya alındı

    Son dakika haberi... ’nın Emet ilçesinde bir cami imamının virüs hastalığına yakalanmasının ardından düzenli olarak camiye gelen cemaat tedbir amaçlı ya alındı.

    DHA
    İmam koronaya yakalandı, cemaat karantinaya alındı

    Emet ilçesinde imamı hafızlık okulunda geçici görevlendirilince, bir başka caminin müezzini Emet Müftülüğü tarafından Kuyupınar Cami imamlığına vekalet etti. Vekalet eden müezzin Ömer E. virüs şüphesiyle tedavi altına alındı. Testleri pozitif çıkan imamın görev yaptığı camiye sürekli olarak gelen vatandaşlar tedbir sına alındı.

    Emet Sağlık ekipleri tarafından Kuyupınar Camii'nde cemaatle namazlara katılan ilk etapta üç kişi görev yerlerinde karantinaya alınırken, ilçede cami cemaatine yönelik filyasyon çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

    "CAMİMİZİN DE YENİ BİR İZOLASYONDAN GEÇMESİNİ TALEP EDİYORUZ"
    Caminin evinin bitişinde bulunması nedeniyle vakit namazlarını cemaatle kıldığını belirten Emet AK Parti Eski İlçe Başkanı Ali Mor, "Camide cemaat oluşturarak namaz kıldık. Daha sonra rahatsızlanan imamımızın koronavirüs olduğunu öğrendik. Sağlık ekipleri evimize gelerek bizlerin 14 gün karantinaya alındığını belirttiler. Bu tür toplantı, cemaat katılımlarında vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyarak kendilerini korumaları konusunda uyarıyorum. Çok ciddiye alınacak bir durum. Camimizin de yeni bir izolasyondan geçmesini talep ediyoruz. Bu süreçte sağlık korunmayla elde edilebilecek bir durum. Ummadığınız yerde, ummadığınız kişiden hastalığı kapabilirsiniz. Lütfen dikkat edelim "dedi.

    Emet belediye ekipleri camide dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

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