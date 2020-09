OĞLAK: BUGÜN ilişkilerinizi gözden geçirerek aksayan yönlerini açığa çıkarın. Geçmiş olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir.





KOVA: AİLE içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız.

Birtakım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldınız. Olayların sonucu her zaman sizin için problem oluyor.





BALIK: SIRA dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorundasınız. Dinlendiğinizde çok daha enerjik ve olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz. Bugün dedikodulu ortamlardan uzak durun.