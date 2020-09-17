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    • 17.09.2020 09:11
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    Perşembe - Bugün ı neler bekliyor?

    2020 yılının en baskın en olaylı ve deyimi yerindeyse keskin virajları alacağımız ayındayız. Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda bugün ı neler bekliyor? İşte 17 Eylül 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları neler bekliyor? İşte 117 Eylül 2020 Perşembe Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle uyumlu işbirlikleri gerçekleştireceksiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.
    Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı esnetmek zorundasınız.



    BOĞA: MERAKLI yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken, şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.



    İKİZLER: TANIŞACAĞINIZ kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji hissedeceksiniz.

    YENGEÇ: BUGÜN yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz.
    Bu dönemde özellikle daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek.



    ASLAN: DUYGUSAL zaaflarınız artabilir ve kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz.
    Kuruntulu tavrınız çevrenize karşı yanlış anlaşılmalara neden oluyor.



    BAŞAK: İŞİNİZLE ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız var. Kafanızdaki değişik fikirlerle yola çıkabilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırmayı düşünüyorsunuz.



    TERAZİ: BİR takım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak durun. Sevdiklerinizin huzuru, sizin için takıntı halini almış. Geçmişin muhasebesini yapabilirsiniz.



    AKREP: ÇEVRENİZİN adına verdiğiniz kararlar yanlış anlaşılabilir. İlişkinizde karşılıklı tartışma yerine; sorunun dibine inmenizde yarar var. Bugün duygusal ve fanatik konularda eskiye özlem duyabilirsiniz.



    YAY: BUGÜN birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu. Ortak sorunlarınızı çözme yönünde yol gösterici bir rol alacaksınız.



    OĞLAK: BUGÜN ilişkilerinizi gözden geçirerek aksayan yönlerini açığa çıkarın. Geçmiş olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
    Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir.



    KOVA: AİLE içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız.
    Birtakım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldınız. Olayların sonucu her zaman sizin için problem oluyor.



    BALIK: SIRA dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorundasınız. Dinlendiğinizde çok daha enerjik ve olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz. Bugün dedikodulu ortamlardan uzak durun.
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