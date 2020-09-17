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    • 17.09.2020 13:54
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    • 17.09.2020 14:00
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    Şişli'de şoke eden olay! Erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayıp yanında bekledi

    Son dakika haberi... İstanbul Şişli'de genç kız, erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ardından gelene kadar da yaralı arkadaşının yanından ayrılmadı. Kızın genci bıçakladıktan sonra koşması güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı genç, bıçaklayan genç kızın da bindiği ambulansla ve 'ne kaldırıldı.

    DHA
    Önce bıçakladı sonra bekledi

    Olay, dün saat 16.30 sıralarında Maçka Parkı içindeki Şişli Evlendirme Dairesi Otoparkı'nda meydana geldi. Adları öğrenilemeyen ve sevgili olduklarını belirten iki genç, parkta sarmaş dolaş yürüyordu.



    Genç kız henüz belirlenemeyen nedenle bir anda erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan genç de o halde kız arkadaşının peşinde koştu. Ardından çift durarak parktaki bankta oturdu.



    Genç kız yaralı arkadaşının başında beklerken bir yandan sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı genç, bıçaklayan genç kızın da bindiği ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



    OLAY ANLARI KAMERADA
    Çiftin burada yürümeleri ve sonrasında genci bıçaklayan kızın koşması güvenlik kamaralarına yansıdı.



    Görüntülerde önce sarılarak yürüyen çift bir süre sonra otoparkta durdu.



    Birden erkek arkadaşını bıçaklayan genç kız, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan genç de kız arkadaşının peşinden koştu.
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