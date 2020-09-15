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    • 15.09.2020 09:21
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    • 15.09.2020 09:21
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    'ın "" diyerek yardım istediği ortaya çıktı!

    'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki isimli genç kız, bir haftadır ailesi tarafından aranıyor. Olayda çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kızından haber alamayan annenin, telefonla son kez ulaştığı kızının "" sesini duyduğu ortaya çıktı. Gözü yaşlı anne, kızının hayatından endişe ediyor.

    İHA
    Bir annenin en acı bekleyişi!

    Yıldırım ilçesinde yaşayan Eyüba Sultan Can (19), bir hafta önce ailesinin evinden haber vermeden kayboldu. Bir haftadır kızlarını arayan anne Aynur Can, kızıyla bir kez telefonla görüştü. Telefon, "Anne yetiş" sesinin ardından kesildi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, kızlarının bulunmasını istiyor.

    AİLE, KIZLARININ HAYATINDAN ENDİŞE EDİYOR

    Hiç haber vermeden sırra kadem basan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Aynur Can, "Kızım bir hafta önce hiç bir şey söylemeden ortadan kayboldu. Bize bir şey söylemedi. Telefonu hep kapalıydı.

    Bir kez görüştük. O görüşmemizde de anne yetiş dedi. Sonra telefon kapandı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

    Kızının fotoğraflarını öpüp gözyaşı döken çaresiz anne, "Ne olur kızımı bulun" diye yetkililere seslendi.
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