Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Eylül 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Aşk hayatınızda atacağınız adımların oldukça verimli sonuçlar doğurabileceği bir gündesiniz. Kişisel bakım için de uygun bir gündesiniz. Kendinize zaman ayırın. PARTNERİNİZE karşı hisleriniz başka davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler ciddi sosyal kurallar. Böyle davranmanız aslında sizin için risk olabilecek koşulları önleminizi sağlıyor.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Mesleki konularda güç ve motivasyonunuzu yeniden toplayabilirsiniz. Bugünlerde hem kalıcı dostluklar kurabilir hem de bir takım ortaklıkların temellerini atabilirsiniz. YAKINLARINIZLA planladığınız seyahatte kendi arzularınız önemli. Fakat, detaylar konusunda fazla ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor.
İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran
Yeni biri ile tanışmak ya da mevcut ilişkinizi düzeltmek için uygun bir gündesiniz. Neşenizin yerinde olacağı için herkesin dikkatini kolaylıkla çekebileceksiniz. PARTNERİNİZLE anlaşmazlığınızda bugün hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafınızı önemsemiyorsunuz.
YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz
Yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek için zamanı lehinize kullanabilir ve bilhassa sosyal ilişkiler kurmaktan yana da şanslı olabilirsiniz. BUGÜNLERDE beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her tavsiyeye kulak veriyor ve etkileniyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin. Ruh haliniz olumsuz.
ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos
Bereketinizin arttığı ve şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Soğuk algınlığı ya da bağışıklık sisteminde düşüklük gibi rahatsızlıklara karşı önlem almanız gereken bir gün. KARŞI cinsten arkadaşlarınızın yanında özel konularınızı konuşmayın. Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz fakat bazen farkında olmadan birçok şey konuşuyorsunuz.
BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül
İlişkinize dair su yüzüne çıkması gerekenleri çıkartabilirsiniz. Kendinizi daha rasyonel hissedeceğiniz bugünlerde kararlarınızın arkasında zorlanmadan... GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Olumsuzlukları baştan denetliyorsunuz.
TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim
Bugünlerde kendi isteklerinizi gerçekleştirirken çok gereksiz iş yükü ve strese girmenize neden olarak sizi beklemediğiniz kadar yorabilir. SEVDİĞİNİZ kişi ile zıtlaşarak zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz.
Bugün Merkür, Oğlak'tan destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.
AKREP
23 Ekim - 21 Kasım
Bugünlerde aşk hayatınızda sezgilerinizin kuvvetlendiği ve partnerinizin düşüncelerini hissedebildiğiniz bir gündesiniz. Anlayışlı olmak sizi daha da büyütecek. DUYGULARINIZI anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de sitem etmeden yapamıyorsunuz. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz.
YAY
22 Kasım - 21 Aralık
İş yükünü dağıtmak için, grup çalışmalarına yönelebilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek isteyeceğiniz bugünlerde partnerinizden sorumluluk almasını bekleyebilirsiniz. KENDİ düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz.
OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak
Aşk hayatınızda mükemmeliyeti aramak yerine partnerinizle mutlu olmayı tercih edebilirsiniz. Minimalist tutumunuz da en çok çevrenizdekilerin yüzünü güldürebilir. DUYGULARINIZLA yaşadığınız zaman, sizi anlamak o kadar zor ki. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz.
Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.
KOVA
20 Ocak - 18 Şubat
Bugünlerde acil işlerinizi sabahtan halledebilir akşam saatlerinde tamamen dinlenme odaklı kalmaya çalışabilirsiniz. Böylelikle sosyalleşeceğiniz zamanı bulabilirsiniz. SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmalısınız.
Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizden faydalanacaksınız.
BALIK
19 Şubat - 20 Mart
Küçük şeylerle mutlu olmanız etrafınızdakilere de neşe saçmanıza vesile olabilir. İşinizde ise patronlarınızın sizden beklentisi daha üst düzeyde olarak sorumluluk yükleyebilir. BUGÜN hassasiyetiniz çok yüksek.
Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluğa maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da,daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.