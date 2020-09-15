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    Salı - Bugün ı neler bekliyor?

    2020 yılının en baskın en olaylı ve deyimi yerindeyse keskin virajları alacağımız ayındayız. Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda bugün ı neler bekliyor? İşte 15 Eylül 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Eylül 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ

    21 Mart - 19 Nisan

    Aşk hayatınızda atacağınız adımların oldukça verimli sonuçlar doğurabileceği bir gündesiniz. Kişisel bakım için de uygun bir gündesiniz. Kendinize zaman ayırın. PARTNERİNİZE karşı hisleriniz başka davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler ciddi sosyal kurallar. Böyle davranmanız aslında sizin için risk olabilecek koşulları önleminizi sağlıyor.

    BOĞA

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Mesleki konularda güç ve motivasyonunuzu yeniden toplayabilirsiniz. Bugünlerde hem kalıcı dostluklar kurabilir hem de bir takım ortaklıkların temellerini atabilirsiniz. YAKINLARINIZLA planladığınız seyahatte kendi arzularınız önemli. Fakat, detaylar konusunda fazla ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor.

    İKİZLER

    21 Mayıs - 21 Haziran

    Yeni biri ile tanışmak ya da mevcut ilişkinizi düzeltmek için uygun bir gündesiniz. Neşenizin yerinde olacağı için herkesin dikkatini kolaylıkla çekebileceksiniz. PARTNERİNİZLE anlaşmazlığınızda bugün hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafınızı önemsemiyorsunuz.

    YENGEÇ

    22 Haziran - 22 Temmuz

    Yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek için zamanı lehinize kullanabilir ve bilhassa sosyal ilişkiler kurmaktan yana da şanslı olabilirsiniz. BUGÜNLERDE beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her tavsiyeye kulak veriyor ve etkileniyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin. Ruh haliniz olumsuz.

    ASLAN

    23 Temmuz - 22 Ağustos

    Bereketinizin arttığı ve şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Soğuk algınlığı ya da bağışıklık sisteminde düşüklük gibi rahatsızlıklara karşı önlem almanız gereken bir gün. KARŞI cinsten arkadaşlarınızın yanında özel konularınızı konuşmayın. Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz fakat bazen farkında olmadan birçok şey konuşuyorsunuz.

    BAŞAK

    23 Ağustos - 22 Eylül

    İlişkinize dair su yüzüne çıkması gerekenleri çıkartabilirsiniz. Kendinizi daha rasyonel hissedeceğiniz bugünlerde kararlarınızın arkasında zorlanmadan... GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Olumsuzlukları baştan denetliyorsunuz.

    TERAZİ

    23 Eylül - 22 Ekim

    Bugünlerde kendi isteklerinizi gerçekleştirirken çok gereksiz iş yükü ve strese girmenize neden olarak sizi beklemediğiniz kadar yorabilir. SEVDİĞİNİZ kişi ile zıtlaşarak zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz.
    Bugün Merkür, Oğlak'tan destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.

    AKREP

    23 Ekim - 21 Kasım

    Bugünlerde aşk hayatınızda sezgilerinizin kuvvetlendiği ve partnerinizin düşüncelerini hissedebildiğiniz bir gündesiniz. Anlayışlı olmak sizi daha da büyütecek. DUYGULARINIZI anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de sitem etmeden yapamıyorsunuz. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz.

    YAY

    22 Kasım - 21 Aralık

    İş yükünü dağıtmak için, grup çalışmalarına yönelebilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek isteyeceğiniz bugünlerde partnerinizden sorumluluk almasını bekleyebilirsiniz. KENDİ düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz.

    OĞLAK

    22 Aralık - 19 Ocak

    Aşk hayatınızda mükemmeliyeti aramak yerine partnerinizle mutlu olmayı tercih edebilirsiniz. Minimalist tutumunuz da en çok çevrenizdekilerin yüzünü güldürebilir. DUYGULARINIZLA yaşadığınız zaman, sizi anlamak o kadar zor ki. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz.
    Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.

    KOVA

    20 Ocak - 18 Şubat

    Bugünlerde acil işlerinizi sabahtan halledebilir akşam saatlerinde tamamen dinlenme odaklı kalmaya çalışabilirsiniz. Böylelikle sosyalleşeceğiniz zamanı bulabilirsiniz. SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmalısınız.
    Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizden faydalanacaksınız.

    BALIK

    19 Şubat - 20 Mart

    Küçük şeylerle mutlu olmanız etrafınızdakilere de neşe saçmanıza vesile olabilir. İşinizde ise patronlarınızın sizden beklentisi daha üst düzeyde olarak sorumluluk yükleyebilir. BUGÜN hassasiyetiniz çok yüksek.
    Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluğa maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da,daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.
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