İKİZLER

21 Mayıs - 21 Haziran

Yeni biri ile tanışmak ya da mevcut ilişkinizi düzeltmek için uygun bir gündesiniz. Neşenizin yerinde olacağı için herkesin dikkatini kolaylıkla çekebileceksiniz. PARTNERİNİZLE anlaşmazlığınızda bugün hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafınızı önemsemiyorsunuz.

YENGEÇ

22 Haziran - 22 Temmuz

Yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek için zamanı lehinize kullanabilir ve bilhassa sosyal ilişkiler kurmaktan yana da şanslı olabilirsiniz. BUGÜNLERDE beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her tavsiyeye kulak veriyor ve etkileniyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin. Ruh haliniz olumsuz.