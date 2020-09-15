Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.09.2020 09:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2020 09:32
    ABONE OL

    asıllı Türk vatandaşı 'in şüpheli ölümü!

    Son dakika haberi... asıllı Türk vatandaşı eski ve aerobik hocası , iddiaya göre 7. kat balkon demirleri üzerinde akrobasi yaparken düşerek hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan polis, evdeki iki arkadaşını gözaltına aldı. Kuzyk’in komşusu , “6-7 ay oldu taşınalı buraya, gürültüsüz bir gün geçmiyordu. Sürekli terasta arkadaşları ile parti veriyordu. Önceki gün de yine müzik sesleri geliyordu daha sonra pat diye bir ses duyduk, baktık ki düşmüş” dedi.

    Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Larysa Kuzyk'in şüpheli ölümü!

    İstanbul Şişli'ye bağlı Fulya Mahallesi Aşçılar Sokak'taki 33 numaralı 7 katlı binadan önceki akşam 20.00 sıralarında bir kadının düştüğünü görenler, polisi aradı. Polis ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü. Ağır yaralı kadın, hayatını kaybetti. asıllı Türk vatandaşı eski ve aerobik hocası (43), balkondan düştüğü sırada evde bulunan biri kadın, diğeri erkek 2 arkadaşı gözaltına alındı. Hürriyet'te yer alan habere göre arkadaşları, alkol aldıklarını Kuzyk'in balkon demirlerinin üzerinde akrobatik hareketler yaparken dengesini kaybettiğini, tutmaya çalıştıklarını ama başaramadıklarını söyledi.

    'SÜREKLİ PARTİ VERİRDİ'
    Kuzyk'in komşusu , "6-7 ay oldu taşınalı buraya, gürültüsüz bir gün geçmiyordu. Sürekli terasta arkadaşları ile parti veriyordu. Önceki gün de yine müzik sesleri geliyordu daha sonra pat diye bir ses duyduk, baktık ki düşmüş" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Larysa Kuzyk'in şüpheli ölümü!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri