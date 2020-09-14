BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

AMASYA 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı