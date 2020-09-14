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    • 15.09.2020 06:27
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    | Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı | 15 Eylül 2020 hava durumu

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde ’un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile ’in kıyında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Son dakika açıklamaya göre ise, , , , , , Aydın ve ’de 3 gün boyunca hassas toz fırtınası etkili olacak.

    Ankara'yı cumartesi günü etkileyen toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, pazartesiden itibaren 3 gün boyunca Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkesir için hassas toz fırtınası olacağı açıklandı. Son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    BURSA 17°C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL 23°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ 19°C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ 23°C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    DENİZLİ 21°C, 36°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR 24°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 16°C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA 20°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 23°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 24°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR 17°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 21°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 17°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI 14°C, 33°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR 17°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 18°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 13°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 19°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 11°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 19°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

    AMASYA 17°C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 22°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    SAMSUN 21°C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 23°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 12°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 8°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 15°C, 33°C
    Az bulutlu

    VAN 12°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 17°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 19°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 25°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 22°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık
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