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    • 16.09.2020 06:05
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    • 16.09.2020 06:05
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    'da : 1 ölü, 3 yaralı

    'da aralarında husumet olan iki aile birbirlerine girdi. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan da 1 kişi öldü3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    AA
    Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

    'nın Gürsü ilçesinde iki aile arasında çıkan da 1 kişi öldü.

    Alınan bilgiye göre, İğdir Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Samet Ö. ile Ekrem Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada, Samet Ö. önce Ekrem Ç'ye ardından Ekrem Ç'nin akrabaları Yunus Ç, Cemil T. ve Mehmet T'ye ateş açtı. Ekrem Ç. olay yerinde hayatını kaybederken Yunus Ç, Cemil T. ve Mehmet T. yaralandı.

    Samet Ö. ise silahlı yaralama sonrasında olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma ekipleri kaçan Samet Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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