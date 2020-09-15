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    • Yaşam
    • 16.09.2020 04:28
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    • 16.09.2020 04:35
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    Boğazı'nda faciaya ramak kala! Akıntıya kapılan 70 metrelik yük gemisi son anda durduruldu...

    Boğazı'ndan geçmekte olan 70 metrelik yük gemisi saat 22.00 sularında akıntıya kapıldı.. Dakikalarca sürüklenen yük gemisi, demirli olan tekneye çarpmadan son anda durduruldu.


    İstanbul Boğazı'nda sürüklenen yük gemisi limanda demirli olan tekneye çarpmadan son anda güçlükle durabilirken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    YARIM SAATLİK ÇALIŞMA SONRASINDA KURTULDU
    İstanbul Boğazı'ndan geçen 70 metre uzunluğundaki "İ. Şengül" adlı yük gemisi, Kuruçeşme açıklarında saat 22.00 sıralarında akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı hemen Kıyı Emniyeti'nden yardım çağrısında bulundu.

    Kıyıya yaklaşan yük gemisi, son anda durarak limanda demirli olan tekneye çarpmaktan kurtuldu. Kısa sürede olay yerine Kıyı Emniyeti Kurtarma 7 römorkörü ve KIYEM 4 botu yardıma geldi.



    Römorkör yardımıyla yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çekilen gemi Kumkapı açıklarında demirletildi.
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