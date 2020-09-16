



HASTANEYE GELEN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşanan silahlı kavganın ardından olay yerinde toplanan yaralıların yakınları için bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından polis ekiplerince hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Bir süre sonra yaralılardan durumu ağır olan Ajnan Uslular'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastane bahçesinde sinir krizleri geçirirken, diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay esnasında sokakta bulunan bir evin balkonuna çıkarak havaya ateş açan kişi de polis ekiplerince suç aleti ile birlikte etkisiz hale getirilerek karakola götürülürken, polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.