

'PANİK BUTONUNA BASMADIM'



İddianamede sanık ifadelerine de yer verildi. Tutuksuz yargılanacak olan taksici Murat T. ifadesinde, "Taksi durağında bulunduğum sırada Hüseyin Ömer Aydın sabit telefondan arayarak taksi istedi. Buluşarak, Çalı'ya gittik. Fabrikaya girdi. Maktülle birlikte konuşarak, taksiye bindiler. Maktül, 'Neden beni zorla getirdin nereye gidiyoruz?' dedi. Bana da 'Ağabey Beşevler Karakolu'na gidelim' dedi. Hüseyin Ömer Aydın ise, 'Sen benim karım değil misin istediğim gibi seni alırım' diyerek, 'Hayır, Yunuseli'ye gideceğiz' dedi. Maktül, Çalı kavşağına yaklaştığımda biber gazını Hüseyin'e sıktı. Önüme baktığım sırada, kapı açıldı ve maktül inmeye çalıştı. Bir el silah sesi duydum. Hüseyin, kapıyı kapatıp devam etmemi ve kendisini aldığım yere bırakmamı söyledi. Elinde silah olabileceğini düşünerek, korkumdan panik butonuna basmadım. Bıraktığım yerde, dükkandan çıkan bir kişi 140 lira olan taksi parasını verdi. Polise olayı anlatmadan, kendileri gelip beni taksi durağından aldı" şeklinde konuştu.



GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN ŞARJÖRÜ VERDİ AMA TEK KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ



Eşi ile aralarında 3 aydan beri ailevi sebeplerden dolayı sorunlar yaşadıklarını anlatan Hüseyin Ömer Aydın ise ifadesinde şunları kaydetti:

"Eşim evimi terk ederek babasının yanına döndü. Şikayeti nedeniyle 45 gün cezaevinde yattım. Eşimin uzaklaştırma süresi bittikten sonra, aile düzenini yeniden kurmak için lastikçi babamın dükkanında çalışmaya başladım. Eşimle son kez konuşup, bir araya gelmek istediğini söylemek için tuttuğum taksi ile çalıştığı fabrikaya gittim. Taksiye birlikte binmeden önce kendisine zarar verebileceğimi düşünerek, tabanca olup olmadığını sordu. Ona tabancanın şarjörünü çıkarıp verdim. Taksiye bindiğimizde tabancayı ortamıza koydum. Bu sırada 'ablam' yazan bir numaradan arandı. Biber gazını çıkarıp yüzüme sıktı. Tabancayı almaya çalıştı. Şarjör onda olduğu için bana zarar verebileceğini düşünerek, ani harekette bulunduğum sırada silah ateş aldı. Eşim arabadan ineceğim dediği için vurulduğunu bilmiyordum. Taksiciye beni aldığı yere bırakmasını istedim. Taksi parasını babam verdi."



TAKSİCİYE DE AYNI CEZA İSTENDİ



İddianamede, koca Hüseyin Ömer Aydın hakkında 'iştirak halinde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'iştirak halinde tasarlayarak eşini öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz sanık taksi şoförü Murat T. hakkında da Hüseyin Ömer Aydın'ın 'eşe karşı tasarlayarak işlediği fiile aracını tahsis ederek ve aracı müşteki için (maktülün) durdurmaması' nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.