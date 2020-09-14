Edinilen bilgiye göre olay, Pınarbaşı Mahallesi 735. Sokak üzerindeki bir binanın önünde meydana geldi. İddiaya göre M.Ö. (45), bir süre önce tanıştığı N.D.'ye (38) kendisini avukat olarak tanıtarak, icralık olan dairelerini kurtarabileceğini söyledi.

M.Ö. bu bahaneyle kadınla görüşmeye devam etti. M.Ö. önceki gün yine evine geldiği N.D.'den ret cevabı alınca rahatsızlık vermeye başladı. Kapıyı tekmeleyen M.Ö. hakkında, N.D.'nin şikayetiyle uzaklaştırma kararı verildi. Büyük korku yaşayan N.D., annesinin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinde kalmaya başladı.