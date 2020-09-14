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    • 15.09.2020 06:06
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    • 15.09.2020 06:06
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    ’nda metruk bir bina alev alev yandı

    ’nda gece saatlerinde metruk bir binada çıktı. Alev alev yanan bina,itfaiye ekiplerinin tarafından müdahale edilerek söndürülürken da can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

    İHA
    Metruk bina alev alev yandı

    Olay, saat 01:00 sıralarında Keçeci Piri Reis Mahallesi Aynalı Kavak Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken olay yerine gelen polis ekipleri caddenin giriş ve çıkışını şeritlerle kapattı.

    Yangının çıktığı binaya yakın olan elektrik direkleri nedeniyle tedbir amaçlı elektrik ekipleri olay yerine çağrılırken yangın nedeniyle alevler içerisinde kalan metruk bina, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Çıkan yangında ise herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken polis ekipleri yangınına nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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