Bir tedbirsizliğim beni 35 gün ailemden ayırdı! "Dünyanın en büyük işkencesi"

"BİR AY ÖNCESİNE KADAR MASKE KULLANIMINA DİKKAT BİLE ETMİYORDUK"

Bir ay öncesine kadar maske kullanma konusunda çok da titiz davranmadıklarını söyleyen ancak babasının yaşam mücadelesinden sonra hayatlarında her şeyin değiştiğini anlatan Ayça Sezer Çakmakkaya ise şunları söyledi:

"Şu maskeyi inanın bir ay öncesinde biz de düzenli olarak kullanmıyorduk. Mesafe ve hijyen konularına da bu kadar çok dikkat etmiyorduk. Markete, manava, pazara rahatça gidiyorduk. Ta ki başımıza geldiği güne kadar. Babamın Kovid'den hastaneye yatırıldığını öğrendiğimiz andan itibaren bu maskeler artık vücudumuzun bir parçası haline geldi. Kıyafetimiz gibi. Yatarken bile çıkartmayacağız neredeyse, yaşadıklarımız o derece etkiledi hepimizi psikolojik olarak. Ondan bize değil, bizden ona en ufak bir şey bulaşmaması için çok dikkat ediyoruz. Tozu tutabilecek olsam havada tutup odasına bile yaklaştırmayacağım neredeyse. Şu kapı bizim sınırımız. Buradaki sandalyelerin ötesine, kimseyi geçirmiyoruz. Bu, bizim başımıza geldi, nasıl tedbirler alınması gerektiğini artık çok iyi biliyoruz. Buradan herkese söylüyorum; hayatlarına hijyeni, maskeyi ve mesafeyi koysunlar. Bunun gerçekten şakası yok. İnsanı en kötü noktalara getirip oradan alıyor. Bu 35 gün babam için çok kötüydü ama bizim için inanın daha da kötüydü."

"İNSANIN DÜNYASI YIKILIYOR, NE OLUR MASKESİZ DOLAŞMAYIN!"

35 yıllık eşinden ilk kez hastalık yüzünden ayrı kalan Deste Sezer, şimdi bunca yıllık eşi ile ancak odasının kapısında sohbet ediyor, yemeğini bile içeriye sadece tek bir kişi götürüyor. Çünkü ona tekrar bir şey olur, diye çok korkuyor. Deste Sezer, yaşadıkları günleri gözyaşları içerisinde anlatarak "Çok sağlıklıydı, doktor nedir bilmezdi. Ama ne oldu biz de anlamadık. Neye uğradığımızı şaşırdık. Biz de bilmedik 35 günün nasıl geçtiğini. Dünyamız yıkıldı. Gecem gündüzüm birbirine karıştı. Şükürler olsun Allah onu bize bağışladı. Allah herkesten razı olsun. Dünyan yıkılıyor, ne olur hiç kimse maskesiz dolaşmasın, hiç kimse kimseye yaklaşmasın" dedi.