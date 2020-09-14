Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 38 adres karantina altına alındı.
Adıyaman merkezde bir günde 38 adres karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 38 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Musalla, Sıratut, Siteler, Malazgirt, Mara, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Varlık, Yenimahalle, Yeşilyurt, Yunus Emre Mahallelerinde 38 adresin karantinaya alınmasına karar verdi.
Adıyaman'da 38 adrese koronavirüs karantinası
Son dakika haberi... Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışı durdurmak ve salgını önlemek kapsamında alınan tedbirler sonucu Adıyaman'da 38 adres karantinaya alındı.
Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 38 adres karantina altına alındı.