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    • 14.09.2020 14:48
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    'da 38 adrese

    Son dakika haberi... vaka sayısında yaşanan artışı durdurmak ve salgını önlemek kapsamında alınan tedbirler sonucu 'da 38 adres ya alındı.

    Adıyaman'da 38 adrese koronavirüs karantinası

    'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 38 adres altına alındı.

    Adıyaman merkezde bir günde 38 adres karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 38 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Musalla, Sıratut, Siteler, Malazgirt, Mara, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Varlık, Yenimahalle, Yeşilyurt, Yunus Emre Mahallelerinde 38 adresin karantinaya alınmasına karar verdi.

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