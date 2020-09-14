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    • 14.09.2020 14:56
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    • 14.09.2020 14:58
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    Fuhuş için odaya çıkmışlardı! Hayatlarının şokunu yaşadılar

    'da fuhuş için anlaştıkları kadınlarla odaya çıkan 2 arkadaş, silahlı 3 kişi tarafından gasp edildi. Daha sonra ihbar üzerine araştırma başlatan ekipler, 2'si kadın 5 şüpheliyi yakaladı.

    Fuhuş için odaya çıkmışlardı! Hayatlarının şokunu yaşadılar

    Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde bu sabah yaşanan olayda, O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. 2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasp eden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.

    İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasp edilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.

    Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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