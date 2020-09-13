Freni boşalan kamyon bahçeye uçtu! Yaralılar var

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde freni boşalan meyve yüklü kamyonun bir evin bahçesine uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Korkuteli Datköy ışıklı kavşağında meydana geldi. Fethiye'den Antalya yönüne giden Orhan Gürman (50) yönetimindeki 34 T 1973 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyon, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki bir evin bahçesine uçan kamyon yan yatarak, durdu. Kazada sürücü Orhan Gürman ile yanında bulunan Faysal El Muhammed (20) ve Ahmet Osman (20) yaralandı.