Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.09.2020 04:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2020 05:08
    ABONE OL

    Gökçeada'da meralık alanda

    'nin en büyük adası unvanına sahip olan 'nin Gökçeada ilçesinde, Yıldızkoy ile köyleri arasında kalan meralık alanda saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye araçları ve arazözler ile müdahale edilmeye başlandı.

    İHA

    'nin Gökçeada ilçesinde, meralık alanda çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

    'nin en büyük adası unvanına sahip olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Yıldızkoy ile köyleri arasında kalan meralık alanda saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye araçları ve arazözler ile müdahale edilmeye başlandı.

    BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
    Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ifade eden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, ekiplerin alevlere yoğun müdahalesinin sürdüğünü belirtti. Çetin, "Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Şu anda can ve mal kaybımız yok. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Umarım kısa sürede tamamı söndürülür" dedi.

    Öte yandan alevler, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunun bulunduğu alandan da görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Gökçeada'da meralık alanda yangın
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri