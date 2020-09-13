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    • 14.09.2020 05:24
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    ’ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti

    ’ta aşurelik malzeme almak için evden çıkan görevli polis memuru (35), 'nda yolun karşısına geçmek isterken Mehmet T. (19) idaresindeki 02 EG 125 plakalı bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan kalp masajının ardından 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru hayatını kaybetti.

    Alkollü sürücü çarptı! Polis memuru hayatını kaybetti

    'ta aşurelik malzeme almak için evden çıkan polis memuru otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

    , medyana geldi. görevli polis memuru (35), 'nda yolun karşısına geçmek isterken Mehmet T. (19) idaresindeki 02 EG 125 plakalı bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

    Ağır yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan kalp masajının ardından 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru hayatını kaybetti.

    nüfusuna kayıtlı Kaya'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken, aşurelik malzeme almak için evden çıktığı ve markete gittiği öğrenildi.

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