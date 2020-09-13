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    • 14.09.2020 06:56
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    • 14.09.2020 06:56
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    'da : 2 yaralı

    Çine'de Hasan K. ile Fatih A, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle yaşadığı tartışmada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    AA
    Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

    'ın Çine ilçesinde çıkan da biri ağır 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Hasan K. ile Fatih A, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Fatih A. ise başından aldığı darbeyle yaralandı.

    Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından Çine Devlet Hastanesine götürüldü.

    Ağır yaralanan Hasan K, ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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