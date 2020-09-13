Yağışların bu akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük, Çankırı'nın batısı ile Ankara çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bu akşam saatlerinde İç Anadolu genelinde toz fırtınasının görüleceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla geneli çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ, Kırklareli kıyıları ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 20°C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 23°C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ile bu akşam saatlerinde Uşak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İZMİR 23°C, 31°C
Az bulutlu
KÜTAHYA 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 23°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 17°C, 32°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
BURDUR 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
HATAY 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Çankırı'nın batısı ile Ankara çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bölge genelinde yer yer toz fırtınasının görülmesi bekleniyor.
ANKARA 19°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bu akşam il geneli, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANKIRI 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 22°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık