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    • 13.09.2020 09:50
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    | Meteoroloji'den haftasonu planı yapanlara uyarı! 'da hava nasıl olacak? | 13 Eylül 2020 hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, 'in iç kesimleri, , Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, 'nin doğusu olmak üzere diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki , ve ’de hava nasıl olacak? İşte detaylar…

    Yağışların bu akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük, Çankırı'nın batısı ile Ankara çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bu akşam saatlerinde İç Anadolu genelinde toz fırtınasının görüleceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla geneli çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ, Kırklareli kıyıları ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    BURSA 20°C, 29°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 23°C, 27°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 20°C, 29°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 23°C, 28°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ile bu akşam saatlerinde Uşak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    İZMİR 23°C, 31°C
    Az bulutlu

    KÜTAHYA 15°C, 26°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA 23°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA 17°C, 32°C
    Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 23°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer parçalı bulutlu

    ANTALYA 25°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

    BURDUR 15°C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY 22°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Çankırı'nın batısı ile Ankara çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bölge genelinde yer yer toz fırtınasının görülmesi bekleniyor.

    ANKARA 19°C, 31°C
    Parçalı bulutlu, bu akşam il geneli, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    ÇANKIRI 17°C, 32°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    ESKİŞEHİR 17°C, 26°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 17°C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    BOLU 15°C, 25°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    DÜZCE 21°C, 28°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 15°C, 28°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 22°C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 19°C, 34°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 21°C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN 22°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 23°C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 12°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 9°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 18°C, 36°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 12°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 19°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 21°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 24°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 27°C, 41°C
    Az bulutlu ve açık
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