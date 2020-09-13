Antalya'da kaçak göçmen operasyonu

Yapılan kimlik kontrollerinde göçmenlerin 91'inin Suriye, 8'inin Afganistan, 8'inin Sudan, 7'sinin Mısır, 4'ünün Fas, 1'inin Irak ve 1'inin de Filistin vatandaşı olduğu öğrenildi. Aynı tekneyle Alanya Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.