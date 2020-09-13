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    • 13.09.2020 12:14
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    • 13.09.2020 12:14
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    'da kaçak göçmen operasyonu

    'da kaçak göçmenlerin olduğu düşünülen bir tekneye sahil güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi. Tekneden 120 göçmen çıkarken, şahıslar işlemleri yapılmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    DHA
    Antalya'da kaçak göçmen operasyonu

    Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir teknede 120 kaçak göçmen yakalandı. Alanya'nın 30 mil güneyinde, saat 06.00 sıralarında Alanya Sahil Güvenlik ekipleri şüphe üzerine 'Yaman 2014' adlı tekneyi durdurdu. Kaçak göçmenlerin olduğu düşünülen tekneye çıkarak, arama yapan ekipler, teknede 67 erkek, 23 kadın, 16 erkek çocuk, 14 kız çocuk toplam 120 kaçak olduğunu tespit etti.

    Yapılan kimlik kontrollerinde göçmenlerin 91'inin Suriye, 8'inin Afganistan, 8'inin Sudan, 7'sinin Mısır, 4'ünün Fas, 1'inin Irak ve 1'inin de Filistin vatandaşı olduğu öğrenildi. Aynı tekneyle Alanya Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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