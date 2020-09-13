Günlük burç yorumları 13 Eylül 2020 Pazar - Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Eylül 2020 Pazar Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahati gündemde. Görüşeceğiniz kişiler sizin gibi düşünüyor.BOĞA: Takıldığınız konulara güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olun. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede 'Ben de varım' diyeceksiniz.Büyük hedeflere odaklanırken karmaşa yaşayabilirsiniz. Dengeniz çok önemli ve kullanmak istiyorsunuz.YENGEÇ: Olaylara duygusal yaklaşımınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak ve başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.ASLAN: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz.Aşkınızı gizli yaşamak isteyebilirsiniz.Duygularınız derinlik kazanıyor.İçinizde istikrarı sağlamanız zor.BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışmaları sonucunda geçici aşklar olabilir. Bu konuda deneyimleriniz bol olacak. Maddi kaygıların gündemde olacağı bir dönemdesiniz.TERAZİ: Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi sivri bir dille söylemeniz, tatsız olaylara neden olabiliyor.AKREP: Bilinçli karar için bekliyorsunuz. Öz değerli duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum olacak. Kozmik tesadüfler ve eski duyguları tetikliyor.YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız.Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta sürekli hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin desteğini de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşayacaksınız. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat edin.KOVA: Aile bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili bir tavır içindesiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de getirebilir.Özel durumlar söz konusu.BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanız. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve dostluk kuracaksınız. Bugün kişileri kolayca etkiliyorsunuz.