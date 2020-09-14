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    • 14.09.2020 08:43
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    Pazartesi - Bugün burçları neler bekliyor?

    2020 yılının en baskın en olaylı ve deyimi yerindeyse keskin virajları alacağımız ayındayız. Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Eylül 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Eylül 2020 Pazar Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin. İkna kabiliyetinizi, kazançlarınızı arttırma konusunda kullanabileceğiniz bir gün. Son günlerde yaşadığınız problemler canınızı sıkıyor.



    BOĞA: Duygusal konularda beklediğiniz şartların gelişmesi biraz da sizin davranış biçiminizle ilgili gelişiyor. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmaya çalışırken, dikkatli olun.



    İKİZLER: Bugün iyimserliğinizden ödün vermeyişiniz, çevrenizde merak konusu. Fikirlerinizde hızlı bir aksiyon var. Pratik yönleriniz ön plana çıkıyor. Rahatladığınızı göreceksiniz.



    YENGEÇ: Hedeflerinize yaklaşırken, çevrenize kendinizi sevdirmeyi iyi biliyorsunuz. Bugün, sevdiğiniz işlerde başarılı olacaksınız. Sosyal yaşantınızda pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz.


    ASLAN: Değerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Egolarınızın güç kazanması sonucunda, kendi fikirlerinize herkesten daha fazla değer verecek ve tartışmaktan korkmayacaksınız.



    BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek isteyeceksiniz. Kendinizi değerlendirmek ve bilgilerinizi kullanmak için bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.



    TERAZİ: Birçok arkadaşınız sizinle ortak iş yapmak istiyor. Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı seven kişiliğinizle, katılacağınız toplantılarda duygusal konuşmalarınızla dikkat çekiyorsunuz.



    AKREP: Hoş ve zarif yönlerinizle karşı cins üzerinde oldukça etkili olacağınız bir gün. Düşüncelerinizi gizlediğiniz zaman daha başarılı çalışmalarla ortaya çıkıyorsunuz.


    YAY: Bugün bir sorgulama içinde olacaksınız ve sevdiklerinizin masrafları karşısında zor anlar yaşayabilirsiniz. Mücadele etmek yerine kesin tavrınızı koymalı ve ödün vermemelisiniz.

    OĞLAK: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.


    KOVA: Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor. İlgi çekmenize rağmen, karmaşalar yaşıyorsunuz.



    BALIK: Karşılıklı ilişkilerinizde yüksek bir performans gizli. Partnerinizin sözlerinden etkilenecek ve yaşam biçiminizi onun istekleri doğrultusunda yönlendirmek isteyeceksiniz.
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