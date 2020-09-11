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    • 12.09.2020 06:41
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 12 Eylül İstanbul'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 12 Eylül il il tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu'nun güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    BURSA 19°C, 32°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL 22°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ 18°C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ 22°C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    İZMİR 24°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 14°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA 23°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

    MUĞLA 20°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 23°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 26°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BURDUR 17°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

    HATAY 23°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    ANKARA 20°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ÇANKIRI 15°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 19°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 12°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 18°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

    KASTAMONU 12°C, 34°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK 18°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 17°C, 35°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 22°C, 29°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    SAMSUN 20°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 23°C, 28°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 13°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    KARS 10°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 18°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 12°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 21°C, 39°C
    Az bulutlu

    GAZİANTEP 23°C, 38°C
    Az bulutlu

    SİİRT 24°C, 38°C
    Az bulutlu

    ŞANLIURFA 28°C, 42°C
    Az bulutlu
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