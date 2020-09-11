AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

HATAY 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu