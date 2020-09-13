İstanbul'da VIP vurgun! Her yerde aranıyorlardı

Zülfü Güven, dolandırıcılık, bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık ve güveni kötüye kullanmak suçlarından oluşan 11 dosyadan İstanbul, İzmir ve Bursa'daki mahkemelerde yargılandı.

Hürriyet'in haberine göre yargılandığı bazı davalardan kararlar çıktı ve hakkında 11 yıl 3 ay hapis ve 19 bin 200 TL para cezası ile aranmaya başlandı. Güven, aranırken dolandırmaya devam etti. İnternette pahalı saat, cep telefonu ve elektronik eşya satanların peşine düştü.