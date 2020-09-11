Son dakika: Sağlık ocağında dehşet: 3 hemşireyi darbedip bir kişiyi bıçakla yaraladı





"UMARIM SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI CAYDIRICI BİR ŞEKİLDE GÜNDEME GETİRİLİR"

Sağlık merkezinin doktorlarından Caner Çabuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, talihsiz bir olay yaşadıklarını, hemşireleri kurtaran ve bıçaklanan Abdullah Sönmez'in kendileri için kahraman olduğunu söyledi.

"Beyaz Kod" bildiriminde de bulunduklarını ifade eden Çubuk, "Üzücü bir durum, kınıyoruz. Bunun da en büyük sorumlusu aşılarla ilgili yetkili olmayan kişilerin televizyonlarda çıkıp konuşmalarıdır. Bu tip konuşmalar devam ettikçe, birçok sağlık çalışanımız özellikle birinci basamak olan aile sağlığı çalışanlarımız şiddet görmeye devam edeceklerdir. Umarım sağlıkta şiddet yasası caydırıcı bir şekilde gündeme getirilir." dedi.

Yaralanan Abdullah Sönmez ise aile sağlığı merkezine zatürre aşısı yaptırmak için geldiğini, hemşirelerin darbedilmeleri üzerine olaya müdahale ettiğini belirtti.