'BALIĞIMIZ VAR AMA SUYUMUZ YOK'

Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi'nde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Ahmet Çetin, "Balığımız var ama suyumuz yok. Su olmadığı içinde balık çıkmıyor. Su olsa balık çıkacak. 2 yıldan beridir su oranı düşük olduğundan gölde balık çıkmıyor. Tarla ya da toprağım da yok. Geçimimi balıktan sağlıyordum. O yüzden yapacak hiçbir şeyim yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. 40 senedir gölde balıkçılık yaptığını fakat ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını kaydeden balıkçılardan Saffet Erefe, "40 senedir bu gölde balıkçıyım. Daha bugüne kadar bu gölün bu yılki olduğunu hiç görmedim. Bu gölden 7 köy birden geçimini sağlıyordu. Şu an bu insanların hepsi mağdur duruma düştü. Bizler dahil çok mağdur durumdayız. Bunun çaresi neyse en yakın zamanda çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

'BALIKÇILIK YAPILAMIYOR'

Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Değerlendirme Kooperatifi Müdürü Rafet Kerse, balıkçılığın yapılamadığı gölde tekne sayısının sürekli düşürüldüğünü söyledi. Kerse, şöyle devam etti: "Gölümüzde doluluk oranı 10-12 metre iken şu anda en derin yeri 1,5 metre yoktur. Bu şekilde tekneler gölün içinde zaten yürümekte zorlanıyor. Zorlandığı gibi balıkçılık zaten yapılamıyor. İlk kayıtlarda 80 tekne vardı. Sonra 55'e düştü. Balık çıkmadığı için bu sene 35 tekneye düşürüldü. Balık çıkmadığı için tekne sayısı düşüyor. Normalde 163 ortağımız var. Şu anda gölde çalışan tekne sayısı 5'i geçmez."