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    • 10.09.2020 09:19
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    • 10.09.2020 09:19
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    hastası bebek yardım eli bekliyor

    1 yaşındaki , geçtiğimiz günlerde yardım kampanyasıyla hayata tutunan Gökalp bebek gibi hastalığı ile mücadele ediyor. Doktorları Metehan'ın bu tedavi olmadan en fazla bir yıl daha dayanabileceğini söylüyor. Ailesi ise bu ilacın bedelini karşılayabilmek için kampanya başlattı.

    Metehan bebek yardım eli bekliyor
    , 12 Kasım 2019'da İngiltere'nin Leicester Royal Infirm şehrinde doğdu. Beş haftalık olunca hareketleri yavaşlamaya başladı. Anne Zeliha Fidan ve baba Tuncay Fidan, Metehan'ı birçok doktora götürdü. "Gayet sağlıklı" cevabını aldılar. 7 haftalıkken bir anormallik olduğu fark edildi ve hastaneye yatırıldı. Uzun süren tetkikler neticesinde çok nadir görülen hastalığı teşhisi konuldu. 'Gen terapisi', ölümcül bir hastalık olan SMA'nın tek etkili tedavisi. Tek seferlik bir iğne tedavisi ve damar yolu ile veriliyor ancak fiyatı 2.4 milyon dolar. İngiltere'daki sağlık sistemi bu ilacı vermiyor ve karşılamıyor.




    'UMUT YOLCULUĞUNA ÇIKTIK'
    Doktorları Metehan'ın bu tedavi olmadan en fazla bir yıl daha dayanabileceğini söylüyor. Ailesi ise bu ilacın bedelini karşılayabilmek için kampanya başlattı. Hürriyet'e konuşan anne Zeliha Fidan, "Bizim zamanımız az ve hastalığımız, ilerleyen bir hastalık. Bu iğneyi ne kadar erken alırsak o kadar şansımız var. Evladımız için bir umut yolculuğuna çıktık. Hikâyemiz Allah'ın izni ile mutlu sonla biter diye ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.

    SOSYAL MEDYADA BİLİNÇLENDİRİYORLAR
    Metehan'ın anne ile babası açtıkları Instagram hesabı ile hastalık hakkında vatandaşları bilgilendirmelerde bulunuyor.

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