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    • 10.09.2020 06:31
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    | Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı | 10 Eylül İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile ’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 10 Eylül il il tahminleri...

    Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları ile Kırklareli kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    BURSA °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu



    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 29°C
    Az bulutlu

    MANİSA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 42°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık


    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

    KONYA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
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