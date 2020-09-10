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    • 10.09.2020 08:46
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    'de korkunç olay! Paketteki ateş aldı, personeli yaralandı

    'de bir firmasının şubesinde çalışan Yusuf S. (21), iddiaya göre taşıdığı paketin içindeki havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı.

    DHA
    Paketteki havalı tüfek ateş aldı! Kargo personeli yaralandı

    Olay, saat 03.00 sıralarında Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir firmasının merkezinde Yusuf S., içerisinde olduğu öğrenilen paketi taşımaya başladı.

    Bu sırada paketteki havalı tüfek ateş aldı, Yusuf S. karnından yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf S., tedaviye alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf S.'nin yaralanmasına neden olan havalı tüfeği, paketi ile birlikte polis merkezine götürdü.

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