Bodrum'da çok acı bir olay yaşandı. Bir otelin bahçesinde oğlunu evlendiren baba, en mutlu gününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Murat Korkut, Oğlu Yiğit'i Hande ile evlendiriyordu. Dün akşam saatlerinde Bodrum'da bir otelde tören düzenleniyordu. Önce belediye memuru nikahı kıydı ardından davetlilere küçük ikramlar yapıldı. Düğünün sonlarına doğru Murat Korkut kalp krizi geçirip olduğu yere yığıldı.



Bir anda yükselen çığlıklar ardından davetliler arasında bulunan bir doktor hemen müdahale etti. Önce kalp masajı ardından suni teneffüs yaptı. Daha sonra da çağırılan 112 acil servis görevlileri yardıma koştu. Murat Korkut, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay genç çifti ve davetlileri üzüntüye boğdu.