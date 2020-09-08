Çorum'dan hafızlık sınavı için dün Samsun'un Atakum ilçesine giden cami imamı ve hafız eğitmeni Mehmet Çıtak, sınavdan sonra serinlemek için denize giren öğrencisi Muharrem Ateş'in, suda boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine denize atlamış, cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Çıtak ve Ateş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastaneye kaldırılmıştı.