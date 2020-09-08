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    • 08.09.2020 21:22
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    'da ni taşıyan traktör devrildi! Çok sayıda yaralı var...

    'nın ilçesinde ni taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    21 fındık işçisi yaralı!

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.



    Kaza akşam saatlerinde, Hendek Aktefek Mahallesi'nde meydana geldi.

    Tevfik Bildik idaresindeki fındık işçilerini taşıyan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Kazada 21 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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    Haberler Yaşam Sakarya'da fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi! Çok sayıda yaralı var...
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