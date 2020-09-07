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    • 08.09.2020 06:30
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    Son dakika: 'da korkunç son: Su tahliye kanalında erkek cesedi bulundu

    Son dakika haberine göre, 'da su tahliye kanalında kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

    Konya'da korkunç son

    'da su tahliye kanalında kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



    Olay, bugün saat 21.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sakyatan Mahallesi'ndeki su tahliye kanalında meydana geldi. Çevreden geçen mahalle sakinleri, kanalda suyun için hareketsiz halde bir kişinin olduğunu fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, sudaki kişini öldüğünü saptadı.




    50 YAŞLARINDA ERKEK CESEDİ
    Büyükşehir Belediyesine ait su altı arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartılan cesedin 50 yaşlarında erkek olduğu belirlendi. Kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

    Soruşturma sürüyor.

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