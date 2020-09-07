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    • 08.09.2020 06:17
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    | Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı | 8 Eylül İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları, Kocaeli ve Ordu çevreleri ile İstanbul’un doğusu, Düzce'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 8 Eylül il il tahminleri...

    Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli ve Ordu çevreleri ile İstanbul'un doğusu, Düzce'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.


    BURSA 17°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 21°C, 29°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 18°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 21°C, 30°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 22°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 14°C, 30°C
    Az bulutlu

    MANİSA 21°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 20°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 24°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 26°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR 17°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 22°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık


    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 17°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI 14°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 14°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA 19°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Düzce kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 13°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 17°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 11°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 18°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu


    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 17°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 22°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 21°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 22°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 11°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 9°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 18°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 14°C, 27°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 18°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 22°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 24°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 25°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
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