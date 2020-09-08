DUYGUSAL KORKULARA NE DEMELİ?

İletişimde oluşan ön yargılar ve yanlış anlaşılmalar her zaman büyük korkularımızdan biri olmuştur. Modern dünyanın bizlerin zamanını daha değerli hale getirdiği bu günlerde iletişime geçerken bile istemeden de olsa zamanı kontrol ediyoruz. Bu zaman içerisinde doğru iletişim kuramama korkusu da elbette zaman kullanımını engelliyor. Şunu bilelim ki, her şeyin başı sabır. Derin bir nefes alarak göz teması kurmalı ve iletişimimizi asla aceleye getirmemeliyiz. İnanın bana kendinizi ne kadar az kasarsanız, düşüncelerinizi o denli duru bir şekilde anlatırsınız. Her söyleneni kişisel algılamamak gerekli. Her zaman günümüzde olmayabiliyoruz. Bunun yanı sıra bizim gibi karşımızda iletişime geçmeye çalıştığımız insanın da gününde olmasını beklememeliyiz. Sonuçta her söylenilen direkt kişisel algılanırsa vay halimize. Empati kurmak ve hayatlarımızın zorluklarını göz önünde bulundurmak daha sağlıklı bir iletişim kurmak açısından çok önemli. Gerginlikle söylenen sözleri ve gergin vücut dilini hayatın her alanında kişisel algılamak, bizi de olumsuz anlamda etkileyecektir.

DEĞİŞİMLER FARKLI HİSSETTİRİR

İletişim kurmanın bir önemli pratik noktası da sürekli aynı iletişim dilini kullanmamaktır. Hayatın içinde hep orada olan ama sadece önemli zamanlarda kendini gösteren değişim olgusu, iletişim stilimize uğradığı anda farklı bir hisse kapılırız. Sürekli aynı ruh halinde olmak insanı sıkar elbette… Standart kalıpların dışında ve güzel duyguları harekete geçiren bir iletişim dili geliştirmek, ilişkilerde pratik olmanın güzel bir yolu.