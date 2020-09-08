Astrogündem: Ay-Satürn 120'liği toplumsal duyarlılığı temsil ederken, kalıplaşmış düşünceler derinleşebilir. Dünya tekstil sektöründe tuhaf bir sıkışmaya doğru giderken, 1975 yılında kurulan Zara Giyim uluslararası pazara yön verecek kararlar alabilir.
"İLETİŞİMDE PRATİK OLMAK AVANTAJDIR"
Hayatımızın her alanında iletişim bizim yapı taşımız rolünde; o olmadan ne ilişki kurabiliriz, ne de duygularımızı aktarabiliriz. Bu yazıda sizler için iletişimde pratik olmanın yaratacağı avantajları kaleme aldım. İletişimin en önemli unsurlarından biridir hissetmek… Karşımızdaki kişinin hislerini bilmeden onun hislerine nasıl tercüman olalım? Beden dilimizle ve mimiklerimizle iletişimde bir uyum yakalamaya çalışırız. Bu uyumla birlikte iletişime geçeceğimiz kişi ile aramızda sağlam bir bağ oluşmasını isteriz. Sağlam bağlar kurarak iletişime geçmek, o iletişimi uzun ömürlü kılacaktır. Bunu unutmamalıyız.
DUYGUSAL KORKULARA NE DEMELİ?
İletişimde oluşan ön yargılar ve yanlış anlaşılmalar her zaman büyük korkularımızdan biri olmuştur. Modern dünyanın bizlerin zamanını daha değerli hale getirdiği bu günlerde iletişime geçerken bile istemeden de olsa zamanı kontrol ediyoruz. Bu zaman içerisinde doğru iletişim kuramama korkusu da elbette zaman kullanımını engelliyor. Şunu bilelim ki, her şeyin başı sabır. Derin bir nefes alarak göz teması kurmalı ve iletişimimizi asla aceleye getirmemeliyiz. İnanın bana kendinizi ne kadar az kasarsanız, düşüncelerinizi o denli duru bir şekilde anlatırsınız. Her söyleneni kişisel algılamamak gerekli. Her zaman günümüzde olmayabiliyoruz. Bunun yanı sıra bizim gibi karşımızda iletişime geçmeye çalıştığımız insanın da gününde olmasını beklememeliyiz. Sonuçta her söylenilen direkt kişisel algılanırsa vay halimize. Empati kurmak ve hayatlarımızın zorluklarını göz önünde bulundurmak daha sağlıklı bir iletişim kurmak açısından çok önemli. Gerginlikle söylenen sözleri ve gergin vücut dilini hayatın her alanında kişisel algılamak, bizi de olumsuz anlamda etkileyecektir.
DEĞİŞİMLER FARKLI HİSSETTİRİR
İletişim kurmanın bir önemli pratik noktası da sürekli aynı iletişim dilini kullanmamaktır. Hayatın içinde hep orada olan ama sadece önemli zamanlarda kendini gösteren değişim olgusu, iletişim stilimize uğradığı anda farklı bir hisse kapılırız. Sürekli aynı ruh halinde olmak insanı sıkar elbette… Standart kalıpların dışında ve güzel duyguları harekete geçiren bir iletişim dili geliştirmek, ilişkilerde pratik olmanın güzel bir yolu.
Koç: Sevdiğiniz kişiden çok fazla şey bekliyorsunuz. Denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz yüksek. Evindeki düzen her zamankinden önemli olacak. Ailenin şehir dışında kaldığı evle ilgili ani haber alabilirsin. İş yerinde anlaşamadığını düşündüğün birinden, beklenmedik destek alacaksın.
Boğa: Sağlık konularındaki dikkatsizliğin başına çorap örebilir. Çocuğu olan bir Boğa burcuysan okulla ilgili garip konular kulağına çalınabilir. Ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.
İkizler: Uzun zamandır yoğunluktan dolayı ötelediğin kişisel bakımına zaman ayırmak istediğin bir gün oluyor. Hayat tuhaf tesadüfleri barındırıyor dediğin durumlarda kalacaksın. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı kimseyle paylaşmayın.
Yengeç: Bir süredir görüşmediğin eski arkadaşlarınla irtibata geçip, onlarla plan yapmak sana da iyi gelecek. Eski sevgilinle ilgili haberler duymaya hazırlıklı ol. İkili ilişkilerinizde ketumsunuz. Bugün, sosyal çalışmalarınıza kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda güven arayışı içindesiniz.
Aslan: İş ortamında çıkan dedikodular huzurunun açmasına neden olabilir. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan aşk hayatını gölgeleyecek bir kıskançlık söz konusu. Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz.
Karşı cinsle yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız.
Başak: Geçmişten de gelen ve değişimleri kucaklamaya karşı korktuğun her şey gün yüzüne çıkıyor. Bunları yönetecek cesarete sahip olacaksın. Anne tarafından gelen haberler şaşırtıcı olabilir. Derin ve anlamlı dostluklara önem vermeniz, dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda işlek zekanızdan faydalanmalısınız.
Terazi: Kendi içinde inançlı ve kimseye ispatlama hırsı içinde olmayan bir burçsun. Maneviyatı bugünlerde daha yoğun hissediyorsun. İşi bitirme konusunda becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün.
Fakat sakin bir tavır sergileyin.
Akrep: Güne sosyal medya detoksu yapmaya karar vererek başlayabilirsin. Yönetici gezegenin yavaşlıyor. Kendini kalabalıkların içinde yalnız hissetmekten yorgun düştün. İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız, bazılarının kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız çalışmaları gizli tutmalısınız.
Yay: Gökyüzü ateşe teslim olmaya çalışıyor. Geçmiş hatalarının devamlı aklına gelmesinden yorgun düştüğünü fark edeceksin. Bunun muhakemesini yaparken, kırdığın kalplerden özür dilemek üzere telefon konuşmaları gerçekleştirebilirsin. Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermemelisiniz. Bugün, araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamalısınız. Yenilenmeye ihtiyacınız var.
Oğlak: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı, arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz.
Kova: Bir süredir içinde bulunduğun karmaşık duyguların yorgunluğunu bugün üzerinden atacaksın. Kendine zaman ayırmak isteyip, hedeflerin doğrultusunda planlarını organize etmek isteyebilirsin. Sabit düşündüğünüz konulara yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.
Balık: İnsanların geçmişlerine fazla takılıyorsun bu durum ikili ilişkilerinde güven sorunları yaşamana neden oluyor. Güçlü egolarınız yüzünden, ikilem yaşıyorsunuz. Olaylara alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınıza daha fazla yoğunlaşmalısınız.