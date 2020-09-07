İKİZLER

21 Mayıs - 21 Haziran

Yaşanacaklara direnmek daha çok stresle karşı karşıya olmanıza neden olabilir. Duygusal açıdan isteklerinize olumlu yanıtlar alabilir, aşkta şanslı olabilirsiniz. Yakın çevrenizle iletişime geçmekte zorlandığınız kişilerin size karşı olan tavırları değişebilir. İkili ilişkilere karşı kendinizi kararsız gibi hissetseniz de eninde sonunda bir adım atmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

22 Haziran - 22 Temmuz

Fazla konuşma olan ortamlardaki yoğun enerji başınızı ağrıtabilir, empati yönünüz gelişkin olduğu için kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Eylül'de ailenizle uğraş içinde olacaksınız. Onların yaşayacağı olayları gözlemlerken elinizden gelen yardımı yapmak isteyeceksiniz.