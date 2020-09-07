Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.09.2020 08:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2020 08:55
    ABONE OL

    Pazartesi - Bugün ı neler bekliyor?

    2020 yılının en baskın en olaylı ve deyimi yerindeyse keskin virajları alacağımız aylarına giriş yapmış bulunmaktayız. Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda bugün ı neler bekliyor? İşte 7 Eylül 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Hafta başında burçları neler bekliyor?

    ASTRO GÜNDEM
    Her zaman doğruyu söyle, en azından ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın' sözünü hatırlatacak Ay-Uranüs kavuşumu! FIFA, futbol dünyasını yön verecek açıklamalar yapabilir.

    Eylül ayına girdiğimiz gibi içimizdeki düşüncelerin ve aldığımız sorumlulukların arttığını hissediyoruz, bu gayet normal. Peki Eylül ayı bizi destekliyor mu?

    KOÇ

    21 Mart - 19 Nisan

    Bugünlerde hayatınızda bitişler ve başlangıçlar yaşanabilir hepsini sakin bir şekilde karşılamaya ve geleni kabul etmeye özen göstermeniz gerekmekte.Doğruluğundan emin olmadığınız sözlere körü körüne inanmamalısınız. Sizin için iyi hisler besleyen kişilerle tanışabilirsiniz. Elinizdekilerin kıymetini sonuna kadar bilmeniz gereken bir ay…

    BOĞA

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Bugünlerde özellikle iş ve mesleki konularda başarılı olabilir, bereketinizin arttığını görebilirsiniz. Aşırı sosyal ve yoğun ortamlardan kaçınmak size iyi gelecektir. Harcamalarınız sizce de artmadı mı? Maddi anlamda kendinize çekidüzen vermek isteyebilirsiniz. Eylül ayında hem yatırım yapmak, hem de düzenli harcama yapmak için çaba sarf edeceksiniz.

    İKİZLER

    21 Mayıs - 21 Haziran

    Yaşanacaklara direnmek daha çok stresle karşı karşıya olmanıza neden olabilir. Duygusal açıdan isteklerinize olumlu yanıtlar alabilir, aşkta şanslı olabilirsiniz. Yakın çevrenizle iletişime geçmekte zorlandığınız kişilerin size karşı olan tavırları değişebilir. İkili ilişkilere karşı kendinizi kararsız gibi hissetseniz de eninde sonunda bir adım atmak isteyebilirsiniz.

    YENGEÇ

    22 Haziran - 22 Temmuz

    Fazla konuşma olan ortamlardaki yoğun enerji başınızı ağrıtabilir, empati yönünüz gelişkin olduğu için kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Eylül'de ailenizle uğraş içinde olacaksınız. Onların yaşayacağı olayları gözlemlerken elinizden gelen yardımı yapmak isteyeceksiniz.

    ASLAN

    23 Temmuz - 22 Ağustos

    Kendinizi oldukça verimli hissedeceğiniz ve sosyal açıdan da arkadaşlarınızla kaliteli paylaşımlar içerisinde bulunabileceğiniz bir gün içindesiniz. Kariyer alanında plan yapmak isteyeceksiniz. Çalıştığı işinden memnun olmayan Aslan burçları için Eylül ayı sıradan bir ay olmayacak.

    BAŞAK

    23 Ağustos - 22 Eylül

    Bugünlerde stresli hissedebilir, beraberinde beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. İş ve özel hayatınızda doğru tepkileri verdiğinizden emin olun. Sağlık sektöründe görev yapan Başak burçlarını oldukça yoğun bir ay bekliyor. Kariyer anlamında sıkıntı çeken ve iş arayışı içinde olan biriyseniz, Eylül ayında yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

    TERAZİ

    23 Eylül - 22 Ekim

    İş ve mesleki konularda da başarılarınız fark edilmesini istediğiniz kişiler tarafından fark edilebilir. Sempatik görüntünüz herkesin olumlu yönde ilgisini çekebilir. İkili ilişkilerde verdiğiniz tepkilerde doğru tercihler yapıyorsunuz sevgili Teraziler. Ailenizde önemli sağlık sorunları sizi endişelendirebilir.

    AKREP

    23 Ekim - 21 Kasım

    Bugünlerde pişman olacağınız şekilde tepki göstermemeye ve ani kararlar almamaya çalışın ve aldığınız kararları yavaş yavaş uygulamaya geçmeye çalışın. İş hayatınızda artan sorumluluklar sizi oldukça yorabilir. Akrepler temizlik konusunda Eylül ayının en titiz burçları olacaklar. Maddi arayışlar içindesiniz.

    YAY

    22 Kasım - 21 Aralık

    Beklemediğiniz kişilerden ilgi görebilirsiniz. Gördüğünüz ilgiye göstereceğiniz tepkide sezgilerinizi ve kalbinizi dinlemeyi ihmal etmemelisiniz. Yalnız yaşayan bir Yay burcuysanız, yakın bir arkadaşınız sizde uzun bir süre kalmak isteyebilir. Bankalarla iletişim kurabilirsiniz.

    OĞLAK

    22 Aralık - 19 Ocak

    Aşk konusunda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Özellikle evli olan Oğlak'lar aşk problemlerini hızlı bir şekilde çözebilirler. İlişkisi olan Oğlak burçları için Eylül ayı bazı gerilmeleri de beraberinde getirebilir. Bölgesel kas ağrıları çekmenizin sebebi, hayatınızda spora fazla yer vermemeniz olabilir.

    KOVA

    20 Ocak - 18 Şubat

    Aşk hayatınızda beklenmedik sürprizler yaşanabilir. Gördüğünüz sevgi ve ilgi konusunda çokta bekletici ve muallakta bırakıcı olmamaya özen göstermelisiniz. Kişisel hayatlarında oldukça değişime gidecek olan Kova burçları Eylül ayını başka yaşayacak. Çalıştığınız iş yerinde maaş konusunda revize talep edebilirsiniz.

    BALIK

    19 Şubat - 20 Mart

    Balık'lar evliliklerine dirlik ve huzur getirebilirler. Bunun daha çok kendi çabalarınızla olacağını hep göz önünde bulundurmanızda fayda var. Emekleriniz karşılık görecek. Evlilik hazırlıkları olan Balık burçları bu güzel hazırlığı ileri bir tarihe ertelemek isteyebilirler. İşte radikal kararlara imza atabilirsiniz.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Günlük burç yorumları 7 Eylül 2020 Pazartesi - Bugün burçları neler bekliyor?
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri