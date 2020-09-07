ASTRO GÜNDEM
Her zaman doğruyu söyle, en azından ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın' sözünü hatırlatacak Ay-Uranüs kavuşumu! FIFA, futbol dünyasını yön verecek açıklamalar yapabilir.
Eylül ayına girdiğimiz gibi içimizdeki düşüncelerin ve aldığımız sorumlulukların arttığını hissediyoruz, bu gayet normal. Peki Eylül ayı bizi destekliyor mu?
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Bugünlerde hayatınızda bitişler ve başlangıçlar yaşanabilir hepsini sakin bir şekilde karşılamaya ve geleni kabul etmeye özen göstermeniz gerekmekte.Doğruluğundan emin olmadığınız sözlere körü körüne inanmamalısınız. Sizin için iyi hisler besleyen kişilerle tanışabilirsiniz. Elinizdekilerin kıymetini sonuna kadar bilmeniz gereken bir ay…
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Bugünlerde özellikle iş ve mesleki konularda başarılı olabilir, bereketinizin arttığını görebilirsiniz. Aşırı sosyal ve yoğun ortamlardan kaçınmak size iyi gelecektir. Harcamalarınız sizce de artmadı mı? Maddi anlamda kendinize çekidüzen vermek isteyebilirsiniz. Eylül ayında hem yatırım yapmak, hem de düzenli harcama yapmak için çaba sarf edeceksiniz.
İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran
Yaşanacaklara direnmek daha çok stresle karşı karşıya olmanıza neden olabilir. Duygusal açıdan isteklerinize olumlu yanıtlar alabilir, aşkta şanslı olabilirsiniz. Yakın çevrenizle iletişime geçmekte zorlandığınız kişilerin size karşı olan tavırları değişebilir. İkili ilişkilere karşı kendinizi kararsız gibi hissetseniz de eninde sonunda bir adım atmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz
Fazla konuşma olan ortamlardaki yoğun enerji başınızı ağrıtabilir, empati yönünüz gelişkin olduğu için kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Eylül'de ailenizle uğraş içinde olacaksınız. Onların yaşayacağı olayları gözlemlerken elinizden gelen yardımı yapmak isteyeceksiniz.
ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos
Kendinizi oldukça verimli hissedeceğiniz ve sosyal açıdan da arkadaşlarınızla kaliteli paylaşımlar içerisinde bulunabileceğiniz bir gün içindesiniz. Kariyer alanında plan yapmak isteyeceksiniz. Çalıştığı işinden memnun olmayan Aslan burçları için Eylül ayı sıradan bir ay olmayacak.
BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül
Bugünlerde stresli hissedebilir, beraberinde beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. İş ve özel hayatınızda doğru tepkileri verdiğinizden emin olun. Sağlık sektöründe görev yapan Başak burçlarını oldukça yoğun bir ay bekliyor. Kariyer anlamında sıkıntı çeken ve iş arayışı içinde olan biriyseniz, Eylül ayında yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim
İş ve mesleki konularda da başarılarınız fark edilmesini istediğiniz kişiler tarafından fark edilebilir. Sempatik görüntünüz herkesin olumlu yönde ilgisini çekebilir. İkili ilişkilerde verdiğiniz tepkilerde doğru tercihler yapıyorsunuz sevgili Teraziler. Ailenizde önemli sağlık sorunları sizi endişelendirebilir.
AKREP
23 Ekim - 21 Kasım
Bugünlerde pişman olacağınız şekilde tepki göstermemeye ve ani kararlar almamaya çalışın ve aldığınız kararları yavaş yavaş uygulamaya geçmeye çalışın. İş hayatınızda artan sorumluluklar sizi oldukça yorabilir. Akrepler temizlik konusunda Eylül ayının en titiz burçları olacaklar. Maddi arayışlar içindesiniz.
YAY
22 Kasım - 21 Aralık
Beklemediğiniz kişilerden ilgi görebilirsiniz. Gördüğünüz ilgiye göstereceğiniz tepkide sezgilerinizi ve kalbinizi dinlemeyi ihmal etmemelisiniz. Yalnız yaşayan bir Yay burcuysanız, yakın bir arkadaşınız sizde uzun bir süre kalmak isteyebilir. Bankalarla iletişim kurabilirsiniz.
OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak
Aşk konusunda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Özellikle evli olan Oğlak'lar aşk problemlerini hızlı bir şekilde çözebilirler. İlişkisi olan Oğlak burçları için Eylül ayı bazı gerilmeleri de beraberinde getirebilir. Bölgesel kas ağrıları çekmenizin sebebi, hayatınızda spora fazla yer vermemeniz olabilir.
KOVA
20 Ocak - 18 Şubat
Aşk hayatınızda beklenmedik sürprizler yaşanabilir. Gördüğünüz sevgi ve ilgi konusunda çokta bekletici ve muallakta bırakıcı olmamaya özen göstermelisiniz. Kişisel hayatlarında oldukça değişime gidecek olan Kova burçları Eylül ayını başka yaşayacak. Çalıştığınız iş yerinde maaş konusunda revize talep edebilirsiniz.
BALIK
19 Şubat - 20 Mart
Balık'lar evliliklerine dirlik ve huzur getirebilirler. Bunun daha çok kendi çabalarınızla olacağını hep göz önünde bulundurmanızda fayda var. Emekleriniz karşılık görecek. Evlilik hazırlıkları olan Balık burçları bu güzel hazırlığı ileri bir tarihe ertelemek isteyebilirler. İşte radikal kararlara imza atabilirsiniz.